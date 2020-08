Coronavirus – Djibouti : Organisation internationale de la migration (OIM) Djibouti Rapport de situation COVID-19 (09 aoÃ»t 2020)

FAITS SAILLANTS L’OIM a continué à former les agents aux frontières aux mesures de prévention et de contrôle des infections (IPC) et au respect du Règlement sanitaire international (RSI). Les 3 et 4 août, 17 agents ont participé à la formation dans la région de Dikhil. Télécharger le rapport : https://bit.ly/2F7fL6C Le 26 juillet, le […]

FAITS SAILLANTS L’OIM a continué à former les agents aux frontières aux mesures de prévention et de contrôle des infections (IPC) et au resp...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...