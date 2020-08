Coronavirus - Djibouti : Organisation internationale de la migration (OIM) Djibouti Rapport de situation COVID-19 (09 août 2020)

FAITS SAILLANTS

L'OIM a continué à former les agents aux frontières aux mesures de prévention et de contrôle des infections (IPC) et au respect du Règlement sanitaire international (RSI). Les 3 et 4 août, 17 agents ont participé à la formation dans la région de Dikhil.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/2F7fL6C

Le 26 juillet, le secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a visité le site de quarantaine d'Ali Sabieh en compagnie du ministre de l'intérieur, du préfet d'Ali Sabieh, des ambassadeurs de la délégation de l'Union européenne et de la France, de la coordinatrice résidente des Nations Unies, des représentantes du PAM et de l'UNICEF et de la chef de mission de l'OIM.

545 migrants en provenance du Yémen bloqués dans la région d'Obock ont reçu de la nourriture, de l'eau, des kits d'hygiène et de NFI ainsi qu'une assistance médicale.

8 migrants vulnérables reçoivent une aide alimentaire, non alimentaire (NFI), médicale et psychosociale dans le Centre d’Orientation et d’Assistance aux Migrants (COAM) à Obock.

L'OIM continue de sensibiliser au nouveau coronavirus (COVID-19) par le biais de ses points de suivi des flux de population (FMP) dans les régions.