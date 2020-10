Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 04 octobre 2020

Bilan du 04 Octobre 2020 :

• 02 patents déclarés guéris ;

• 224 tests pratiqués ;

• 01 cas positif ;

• 00 cas de décès.

Bilan Hebdomadaire - Semaine 40 (27 au 03 Octobre 2020) :

• 1 667 tests ont Cté redises ;

• Avec 10 cas positifs diagnostiqués, le taux de positivité des tests s'établit à 0.60% (vs 0.30% pour la 39ème semaine) ;

• 9 patients ont été déclarés guéris ;

• Aucun cas de décès rapportés.

Informations Clés :

• Il nous fout impérativement demeurer vigiant face à la maladie en continuant à respecter les mesures barrières (port du masque et lavage des mains ou savon ou au gel hydro-alcoolique) et en pratiquant la distanciation physique (d'au moins 1 mètre) ;

• Les personnes figées. celles soufflant de maladies chroniques ou fragilisant leur système Immunitaire demeurent les plus vulnérables face à la maladie ;

• Le numéro vert « 1517 » vous permet d'accéder 73/7 à toute ,ntormaton utie ou se rapportant à un cas suspect de COVID-19. retrouvez également toutes les données su tes sites du Ministère de la Santé : www.covid19.gouv.dj www.facebook.com/minister.sante.dj.

Bilan Global :

• 77743 tests ont été réalisés ;

• 5419 personnes ont été diagnostiquées positives à la COVID-19 ;

• 5349 cas ont été déclarés guéris ;

• 61 décès dus à l'infection à la COVID-19 ont été enregistrés.

• Demeurons vigilants, respectons les gestes barrières ;

• Protégeons-nous les uns les autres.