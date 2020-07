Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 29 juillet 2020

En ce Mercredi 29 Juillet 2020 les principales données relatives à révolution de l'épidémie du covid-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit :

07 patients ont été déclarés guéris ;

297 tests ont été réalisés

13 tests se sont avérés positifs

00 cas de décès:

L'évolution de l'épidémie demeure rassurement stable à un niveau bas. Cependant, nous devons tout de môme continuer voire intensifier l'application stricte des mesures de protection et de prévention à travers notre adhésion collective au respect des gestes barrières : la distanciation physique d'au moins un métré le port obligatoire des masques le lavage des mains au savon, et éviter tant que peut se faire les rassemblements de plus de 10 personnes

Aussi, il est important de protéger les personnes vulnérables dont les personnes âgées ou celles souffrantes de pathologies chroniques en limitant les visites et en respectant rigoureusement les gestes barrière.

N'hésitez pas à appeler le numéro vert 15 17 qui est à votre disposition 7 jours/7 et 24 heures/24.

Au nom du Ministère de la Santé, j’adresse mes meilleurs vœux de l'Aïd-el-adha à toutes les djiboutiennes et les djiboutiens en les invitant à rester vigilants et à se protéger face au Covid-19.

Enfin, le bilan global se résume comme suit :