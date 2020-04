Coronavirus – Gabon : Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon Conférence de presse du vendredi 17 avril 2020

Situation épidémiologique

Sur les 456 prélèvements effectués les jeudi 16 et vendredi 17 avril 2020, nous avons enregistré treize (13) nouveaux cas, ce qui porte à cent-huit (108) le nombre total de personnes testées positives au Covid-19 au Gabon. Un (1) cas de guérison a été notifié, soit un total de sept (7) personnes guéries au Covid-19.

Prise en charge des patients

En matière de prise en charge médicale, en dehors des deux (2) patients en réanimation, le reste des patients se porte nettement mieux.

Deux évènements malheureux

Cette journée a été marquée par deux évènements malheureux : l’agression d’un médecin par une patiente contaminée au Covid-19 et la fuite d’un autre patient du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Il s’agit de Monsieur Leyi Luc, journaliste habitant à Nzeng Ayong. Une enquête a été ouverte car il s’agit d’une mise en danger de la vie d’autrui.

Des devoirs et des obligations

En tant que citoyen, nous avons des devoirs et des obligations. Le devoir d’être soigné se traduit, dans le cadre de cette pandémie, par la prise en charge gratuite des personnes contaminées par la Covid-19 et notre obligation est de respecter toutes ces personnes qui s’attèlent jour et nuit, 24h/24 à assurer la prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19.

Nous demandons à tous de faire preuve de responsabilité, de civisme par nos comportements et de ne pas mettre en danger la vie d’autrui.

***Rappel des gestes barrières

- Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

-Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

-Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »