Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mardi 16 juin 2020

Propagation du Covid-19 en saison sèche

La saison sèche est la période de l’année au cours de laquelle il fait frais, et qui s’accompagne souvent d’une rhinite saisonnière. Nous devons faire preuve de prudence durant cette période car le virus pourrait plus facilement se multiplier à cause des faibles températures.

Nous devons donc renforcer les gestes barrières durant cette période de saison sèche notamment le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique et le lavage systématique des mains avec du savon ou un gel hydro-alcoolique.

Surveillance épidémiologique

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 498 prélèvements effectués, nous avons enregistré 81 nouveaux cas positifs dans la province de l’Estuaire, soit un total de 3 284 ;

Concernant la prise en charge :

107 personnes hospitalisées ;

15 personnes en réanimation ;

98 guérisons soit un total de 1 432 personnes guéries ;

2 nouveaux cas de décès de Covid-19 à Libreville, soit un total de 29 décès.

Au total, sur 23 741 prélèvements, nous enregistrons 4 114 cas positifs (17,3%) dont 1 432 guéris et 29 décès, 107 hospitalisés dont 15 personnes en réanimation.

Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »