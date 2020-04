Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mercredi 15 avril 2020

Situation épidémiologique

Nous avons enregistré sept (7) nouveaux cas positifs au COVID-19, soit un total de quatre- vingt-sept (87) cas positifs au COVID-19. Nous avons un nouveau cas guéri, il s’agit du cas zéro de Bitam, ce qui porte à six (6), le nombre total de guérisons au Gabon.

Au total, nous avons quatre-vingt-sept (87) cas déclarés positifs, six (6) guéris et un (1) décès.

Evolution des patients

En dehors, des deux (2) patients en réanimation, le reste des patients sous surveillance médicale se porte mieux. Plus aucun patient ne présente ni toux, ni fièvre, ni difficulté à respirer. 100% de ceux qui présentaient des symptômes sont en guérison clinique, nous attendons leur guérison virologique à travers les contrôles qui sont régulièrement effectués.

Port obligatoire du masque

L’une des stratégies qui pourra permettre à notre pays de limiter la propagation du COVID-19 est le port obligatoire du masque dans les lieux et les espaces publics. Les masques chirurgicaux doivent être prioritairement réservés aux professionnels de santé et les masques alternatifs pour la population. Le masque alternatif est fait à partir de nos tissus africains, avec comme avantage qu’il peut être nettoyé et porté à nouveau. L’essentiel est de bien couvrir la bouche et le nez pour protéger les personnes qui sont autour de nous.

Si nous appliquons les mesures barrières qui sont en réalité des mesures d’hygiène, nous pourrons ensemble freiner la pandémie dans notre pays.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro- alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.