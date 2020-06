Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mercredi 17 juin 2020

Près de 25 000 Gabonais testés

Les données statistiques qui sont communiquées régulièrement tous les soirs pour suivre l’évolution de l’épidémie du Covid-19 dans notre pays sont issues du dépistage de la population gabonaise. En effet, ce sont environ 25 000 Gabonais, soit près de 1% de la population, qui ont effectué le test de dépistage du Covid-19 avec plus de 4 000 cas positifs. Le coronavirus est donc une réalité au regard du nombre élevé de personnes contaminées.

Chaque jour, nous découvrons dans nos familles, nos administrations, nos communautés des personnes contaminées par le Covid-19. La plupart de ces personnes sont asymptomatiques, cependant il y a une frange dont l’état de santé a nécessité une prise en charge hospitalière notamment les personnes symptomatiques ayant des comorbidités.

L’épidémie du coronavirus est une réalité et nos croyances traditionnelles, culturelles et religieuses ne doivent pas être un frein au dépistage et à la prise en charge. Certains compatriotes continuent à faire le déni de la maladie et même parmi ceux testés positifs.

Il est temps qu’ensemble nous puissions véritablement prendre conscience de l’existence de cette pandémie dans notre pays.

Situation épidémiologique

Sur le plan épidémiologique, sur les 1 132 prélèvements effectués, nous avons enregistré 115 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 10,1%. Les cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 95 nouveaux cas sur 1 006 prélèvements, soit 3 379 cas positifs ;

Haut-Ogooué : 12 nouveaux cas positifs sur 87 prélèvements dont 10 à Franceville et 2 à Moanda, soit un total de 617 cas positifs ;

Ngounié : 5 nouveaux cas à Mouila, soit un total de 18 cas positifs ;

Ogooué-Ivindo : 3 nouveaux cas à Makokou, soit un total de 6 cas positifs.

Concernant la prise en charge :

102 personnes hospitalisées ;

16 personnes en réanimation ;

73 guérisons soit un total de 1 505 personnes guéries ;

1 nouveau cas de décès de Covid-19 à Libreville.

Au total, sur 24 873 prélèvements, nous enregistrons 4 229 cas positifs (17%) dont 1 505 guéris et 30 décès ; 102 hospitalisés dont 16 personnes en réanimation.

Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »