Coronavirus – Gabon : Conférence de presse du mercredi 8 avril 2020

Situation épidémiologique

Un (1) nouveau cas positif au Covid-19 à Bitam, ce qui porte à trente-quatre (34) le nombre de cas déclarés positifs au Gabon, et à deux (2) cas dans la ville de Bitam. Il s’agit d’une compatriote de 33 ans, étudiante au Cameroun, qui a décidé de rentrer suite à la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Elle a été prise en charge dès son entrée à la frontière, mise en confinement dans un hôtel réquisitionné à cet effet, puis prélevée. Le résultat des prélèvements est sorti positif au Covid-19. Cette patiente est asymptomatique et est actuellement prise en charge par l’équipe médicale de Bitam.

Prise en charge des patients

En matière de prise en charge, treize (13) patients sont sous traitement à base de chloroquine, dont dix (10) à l’Hôpital d’instruction des armées d’Akanda (HIAA) et trois (3) au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Deux (2) patients sont sous assistance respiratoire dont un (1) médecin.

Multiplication des fake news

Nous nous interrogeons sur la psychose que certaines personnes veulent créer au sein de la population en donnant des chiffres erronés sur le nombre de cas positifs et le nombre de décès au Gabon ainsi que des fausses informations sur les personnes contaminées au Covid-19. Quels sont les objectifs cachés de tels comportements ?

Nous demandons à la population d’être vigilante contre toutes ces personnes mal intentionnées dont le seul souhait serait de voir notre pays sombrer dans une flambée épidémique.

Dès le premier cas déclaré, nous avons promis de faire preuve de transparence et c’est pourquoi, de manière régulière, nous vous informons sur l’évolution de l’épidémie du Covid-19 dans notre pays.

Nous exhortons donc tous les plaisantins, toutes les personnes mal intentionnées à faire preuve de civisme, de responsabilité car l’heure n’est plus à la diversion mais à la sérénité pour mieux combattre la pandémie du Covid-19.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro- alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.