Coronavirus – Gabon : Conférence de presse du samedi 4 avril 2020

Situation épidémiologique

Vingt-et-un (21) cas déclarés, un (1) décès et une (1) guérison : telles sont les données statistiques sur l’épidémie de covid-19 au Gabon. Plus de deux cent cinquante (250) tests sont en cours d’analyse. Il s’agit principalement des prélèvements des cas contacts et des nouveaux cas suspects.

Situation sanitaire des patients positifs au Covid-19

Les dix-huit (18) patients covid-19 actuellement hospitalisés à l’Hôpital d’instruction des Armées d’Akanda (HIAA) ont un état clinique stable avec une régression des symptômes. Il en est de même pour notre compatriote qui est pris en charge au centre médical de Bitam par l’équipe mixte santé publique et santé militaire.

Débat sur la vaccination en Afrique

Concernant le débat sur le projet de vaccination en Afrique, le Gabon n’y est pas associé, n’a jamais été contacté et déclinera toute éventuelle offre allant dans le sens d’essai vaccinal.

Condamnations des actes d’incivisme

Nous constatons un phénomène grandissant depuis quelques temps, c’est la publication des noms de certaines personnes contaminées dans les réseaux sociaux. Les personnes contaminées au Covid-19 ne doivent pas être victimes de discrimination, ni de stigmatisation. Ces personnes n’ont pas demandé à être malades et ont fait preuve de courage en appelant le 1410 pour se faire dépister. Nous condamnons donc ces actes d’incivisme.

Limitation des déplacements non essentiels

Avant de terminer, je voudrais une fois de plus exhorter la population à respecter la mesure sur la limitation des sorties non essentielles et des rassemblements de plus de dix (10) personnes. Nous pouvons freiner voire même éviter le drame que nous suivons en direct sur nos chaines de télévision si nous appliquons les gestes barrières.