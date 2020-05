Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du samedi 9 mai 2020

Changement de comportement

La phase communautaire est la période la plus redoutable d’une épidémie. C’est au cours de celle-ci que le virus circule activement entre les personnes (hommes, femmes, jeunes et enfants) dans les familles, les maisons, les administrations, les lieux publics, les transports (taxi, bus), les commerces etc.

Pour freiner la vitesse de propagation du virus, le changement de nos comportements, de nos habitudes devient plus que primordial. Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, notre nouveau mode de vie doit impérativement intégrer le port systématique du masque, la distanciation sociale, se saluer sans se serrer la main, se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique. Ce n’est qu’en adoptant ce nouveau mode de vie que nous arriverons à arrêter la pandémie du COVID-19 dans notre pays.

Invitation au dépistage

En dehors des mesures barrières, nous invitons la population à faire le test du dépistage dans les différents sites dédiés. Connaitre précocement son statut en faisant le test de dépistage est essentiel pour briser la propagation du COVID-19 et pour une prise en charge rapide en cas de positivité.

Situation épidémiologique

Sur les 213 prélèvements effectués, nous avons enregistré 41 nouveaux cas positifs au COVID-19, répartis comme suit :

A Franceville : 28 nouveaux cas sur les 157 prélèvements effectués, soit un total de 58 cas positifs sur les 297 prélèvements effectués ;

A Libreville : 13 nouveaux cas sur les 56 prélèvements effectués.

Au total, nous comptons 661 cas positifs au COVID-19 déclarés, dont 110 guéris et 8 décès.

En matière de prise en charge, nous avons huit (8) patients en réanimation dont trois (3) sous ventilation artificielle.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro- alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »