The 418 cases are from: Nairobi (292) Kiambu (54) Machakos (28) Kajiado (13) Mombasa (6) Nakuru (5) Narok (5) Meru (5) Kitui (3) Nyandarua (2) Nyeri (2) Busia (1) Garissa (1) Isiolo (1) Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-kenya-distribution-of-cases-by-county-20th-july-2020?lang=en

The 418 cases are from:

Nairobi (292) Kiambu (54) Machakos (28) Kajiado (13) Mombasa (6) Nakuru (5) Narok (5) Meru (5) Kitui (3) Nyandarua (2) Nyeri (2) Busia (1) Garissa (1) Isiolo (1)...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...