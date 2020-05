ACTUALITES Coronavirus - La #TeamEurope et le Burkina Faso : Unis face au COVID-19

- 15 Mai 2020





Les Chefs de Mission de l'UE et de ses États membres expriment leur solidarité envers le Burkina Faso et leur volonté de travailler collectivement (#TeamEurope) aux côtés des autorités et du peuple burkinabè pour venir à bout de l'épidémie et surmonter ses conséquences. Dès les premiers cas confirmés de Covid-19 au Burkina Faso le 9 mars 2020, nous avons tous, Chefs de Mission de l’Union européenne au Burkina Faso et membres de la "#TeamEurope contre le Covid-19", manifesté notre solidarité et notre volonté d'appui à la lutte contre la pandémie, tant auprès des autorités que du peuple burkinabè. La #TeamEurope met en commun les actions de l'Union européenne et de ses Etats membres pour soutenir les réponses de l'État burkinabè dans la lutte contre l’expansion du Covid-19, l'amélioration des capacités sanitaires du pays et l’atténuation des effets sociaux, économiques et humanitaires liés à la pandémie. La #TeamEurope agit à tous les niveaux. Au niveau bilatéral - directement en faveur du Burkina Faso -, par la mise à disposition des moyens nécessaires à la lutte contre la pandémie et l’accompagnement des mesures décidées par les autorités au profit des différentes couches de la société burkinabè. Mais aussi au niveau multilatéral, par les initiatives régionales et multilatérales, qui accompagnent le mouvement de solidarité internationale et qui bénéficient en retour au Pays des Hommes Intègres. L'UE et ses Etats membres investissent, depuis de longues décennies, dans la recherche médicale en Afrique et appellent à la solidarité et à la coordination internationales, pour trouver des vaccins et remèdes, accessibles à tous, contre le Covid-19. Nous aidons les instituts de recherche africains, comme le centre Muraz et les laboratoires de virologie moléculaire P2 et d’immunologie de Bobo-Dioulasso de l’IRSS, ou l’institut Pasteur de Dakar. Nous avons engagé des fonds conséquents pour aider l’ensemble des pays partenaires à surmonter les effets préjudiciables de la crise sanitaire - dont plus de 2.100 milliards de FCFA destinés à l'Afrique. Nous mettrons en œuvre un moratoire de la dette des pays africains, et poursuivrons notre plaidoyer pour une annulation pure et simple de cette dette, afin d’aider nos partenaires du continent à surmonter les effets économiques néfastes de la pandémie. Dans le cadre de la #TeamEurope, nous avons accru notre contribution aux principales organisations internationales qui œuvrent dans le même sens : UNICEF, OMS, PAM, Croix Rouge, Banque Mondiale, etc. L'objectif : une riposte efficace dans la maîtrise de l'épidémie et ses conséquences, mise en œuvre par les acteurs du continent. Le devoir de solidarité à l’égard de nos partenaires nous y oblige, même si nos propres économies et populations souffrent, elles aussi, des conséquences de cette pandémie. L'action plus tangible et immédiate de la #TeamEurope pour le Burkina Faso se situe au niveau bilatéral. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et l'Union européenne se coordonnent et contribuent efficacement à la réponse sanitaire, humanitaire, économique et sociale du gouvernement burkinabè. La #TeamEurope a entrepris des démarches afin de rapidement mobiliser des ressources et réorienter une partie de ses activités pour répondre à l'urgence liée au Covid-19. Cet appui s'aligne sur les plans sanitaires et socio-économiques du gouvernement et se résume comme suit : Dans le domaine économique/social, la #TeamEurope met en place des aides directes au budget de l'Etat (appuis budgétaires). Des montants considérables et non-remboursables (67,2 milliards de FCFA) seront versés au Trésor public burkinabè, par anticipation, afin d'aider le pays à atténuer les conséquences économiques résultant de la pandémie et les sacrifices faits pour leur gestion. Par ailleurs, #TeamEurope a décidé d'agir dans des domaines spécifiques tels que l’eau, l’assainissement et l'agriculture qui se rapportent directement au contrôle de la pandémie et à ses effets négatifs. L'accompagnement dans la gestion de ces secteurs est un atout contre le Covid-19, qui se nourrit tant de la promiscuité et du déficit d'hygiène que des ruptures de stocks alimentaires et des problèmes de production/distribution, avec ses conséquences en matière de sécurité alimentaire. Dans le domaine sanitaire , la #TeamEurope s'engage auprès du Burkina Faso dans six grands domaines : i) la recherche scientifique (appuis au ministère en charge de la Recherche, au Conseil scientifique du Burkina Faso, au Centre Muraz pour des essais thérapeutiques, à l’Institut de la Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), à l'Institut National de Santé Publique (ISNP), etc.) ; ii) le renforcement des capacités des structures nationales de santé - incluant les capacités de dépistage et la formation du personnel directement au sein des laboratoires, des administrations pertinentes, hôpitaux et formations sanitaires, mais également à travers les organisations de la société civile, telle que la Croix Rouge burkinabè, et les forces de sécurité impliquées dans la lutte contre le Covid-19 ; iii) la fourniture d'équipement fonctionnel (incluant des ambulances) ainsi que du matériel et de l'équipement médical (respirateurs, oxymètres, masques et autres dispositifs de protection individuelle, gels hydro-alcooliques, désinfectants, médicaments, etc.) ; iv) la promotion des bonnes pratiques en matière d'hygiène et des gestes barrières contre le Covid-19 (via des appuis aux autorités, à la société civile ainsi que par des initiatives propres de la #TeamEurope) ; v) l'information, la communication et la lutte contre la désinformation (à travers la société civile, les média, les experts et personnel sanitaire, les forces de sécurité, afin d'assurer la pertinence et l’exactitude des informations diffusées et prévenir la désinformation produite par la propagation de rumeurs infondées ou d'affirmations incorrectes, etc.). vi) le support psychosocial au personnel soignant, aux malades et leurs familles, ainsi que dans le cadre des luttes contre les violences familiales aggravées par le contexte restrictif ou de confinement dû à la pandémie. La #TeamEurope agit également dans le domaine humanitaire . Les programmes de soutien humanitaire au Burkina Faso ont été adaptés aux défis créés par le Covid-19. Pour éviter que la pandémie impacte négativement les populations qui sont déjà très vulnérables, les populations qui ont besoin d'être protégées et soutenues, la #TeamEurope s’est mobilisée en matière d'abris, d’assistance alimentaire, d'accès aux soins de santé primaires, d'éducation, etc. La promotion des gestes barrières, de l'hygiène et de la distanciation sociale parmi ces communautés – déplacées contre leur gré par la peur et la violence, ne l'oublions pas -, est indispensable. Au-delà de ces actions de sensibilisation et de formation, les actions humanitaires de la #TeamEurope ont permis l’achat de matériel essentiel, incluant thermomètres, masques, gants, gel, savon et des dispositifs de lavage des mains (installés dans les centres de santé et lieux publics). Il s’agit d’assurer davantage de protection, d’entretien et d’hygiène au bénéfice de tous. Depuis l'annonce de la pandémie au Burkina Faso, la #TeamEurope a apprécié l’engagement de tous ceux (citoyens, autorités, partenaires techniques et financiers, associations et société civile, etc.) qui se sont attelés et s’attellent à travailler ensemble pour atténuer son impact sanitaire économique et social. Les mesures prises par le gouvernement et mises en œuvre par tous et pour le bien de tous commencent à porter leurs fruits. Ne baissons pas les bras. Encore un peu plus de distanciation physique, de gestes barrières, d'hygiène renforcée, de prudence et de respect des consignes… et nous y arriverons collectivement, tous ensemble : vous, les autorités et nous, la #TeamEurope. Si la vigilance et la prudence persistent, nous ne serons pas loin de vaincre le virus. L'Union européenne et ses Etats membres, la #TeamEurope, agissent et agiront de manière indéfectible aux côtés du Burkina Faso pour combattre le Covid-19, et toutes ses conséquences. La #TeamEurope et le Burkina Faso, ensemble face à des défis communs, ensemble pour l'avenir. -Pour la Délégation de l'Union Européenne : l'Ambassadeur, S.E.M. Wolfram VETTER

-Pour L'Allemagne : l'Ambassadeur, S.E.M. Ingo HERBERT

-Pour l'Autriche: le Chargé d'affaires, M. Christian GEOSITS

-Pour la Belgique : l'Ambassadeur, S.E.M. Lieven DE LA MARCHE

- Pour le Danemark : l'Ambassadeur, S.E.M. Steene Sonne ANDERSEN

-Pour la France : l'Ambassadeur, S.E.M. Luc HALLADE

-Pour l'Italie : l'Ambassadeur, S.E.M. Andrea ROMUSSI

-Pour le Luxembourg : le Chargé d'Affaires, M. Joseph SENNINGER

-Pour les Pays-Bas : le Chargé d'Affaires, M. Maarten RUSCHR

-Pour la Suède : la Chargée d'affaires, Mme Mia RIMBY

