Coronavirus : Le Roi du Maroc invite le patronat à s’impliquer dans l’effort national

Le Roi Mohammed VI a appelé le patronat marocain à mettre en œuvre une action de dépistage à grande échelle de leurs employés dans le cadre participatif de gestion de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et ce, afin de limiter le risque de propagation du virus en entreprise et garantir une reprise d’activité sécurisée et sereine.



Dans ce cadre, le Souverain marocain a donné Ses Hautes Instructions au Ministère de la Santé de mettre à disposition de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) ses moyens matériels et humains afin de lancer une campagne nationale de dépistage de l’infection COVID-19, auprès des employés des entreprises du secteur privé, tenant compte de la promiscuité et des caractéristiques et contraintes sanitaires inhérents aux lieux de travail.



Ainsi, c’est l’ensemble du secteur privé s’est lancé, dès le 03 juin 2020, dans cette campagne de dépistage de ses effectifs. A travers cette initiative, le Maroc a dépassé la barre des 17 500 tests de dépistage quotidiens, réalisés dans les 24 laboratoires du pays, et entend accélérer la reprise économique sans compromettre la sécurité des employés et de leurs proches.



Suivant les directives Royales, la campagne menée depuis le 03 juin 2020 par le patronat marocain en partenariat avec le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Intérieur, a permis de proposer les tests à prix coûtant aux entreprises. Les prix ont ainsi été plafonnés à 10 Euros par collaborateur pour les tests sérologiques et 50 Euros pour les tests PCR, afin que la dimension financière ne soit pas un frein pour les employeurs marocains.



Pour l’heure, la situation épidémiologique semble sous contrôle au Maroc qui entame ce jeudi 11 juin 2020, une quatrième période sous Etat d’Urgence Sanitaire, prolongé jusqu’au 11 juillet 2020. Le 09 juin 2020, le Maroc optait pour un assouplissement du confinement dans les Provinces les moins affectées, divisant le pays en deux grandes zones distinctes.



Le Maroc poursuit ses efforts pour maîtriser la propagation du Coronavirus et en limiter l’impact tout en entamant un allègement progressif des mesures de confinement en vigueur. Une mesure essentielle à la reprise de l’activité économique qui doit s’accompagner d’une initiative nationale de dépistage massif du COVID-19 visant à limiter la propagation du virus en milieu professionnel.



Force est donc de constater que le Maroc déploie, sous le leadership de son Roi Mohammed VI, une stratégie offensive pour faire face à la pandémie du COVID-19, tout en apportant son aide à de multiple Nations africaines et européennes et à laquelle de très nombreux pays devraient y prendre exemple au lieu d’ouvrir leur caquet.