Coronavirus : Le Tchad enregistre deux nouveaux cas

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a annoncé lundi que deux nouveaux cas de coronavirus ont été relevés positifs.



Il s'agit d'un homme de nationalité indienne en séjour au Tchad, logé à l'hötel Ledger Plaza, et d'un autre de nationalité française ayant partagé la même villa que le premier cas enregistré de nationalité marocaine. Ces deux cas sont tous âgés de 38 ans.



Les deux patients ont été aussitôt pris en charge par l'équipe médicale de l'Hôpital de Farcha.



Leur état clinique est stable et ne présente pas de danger. Les personnes qui étaient en contact avec ces derniers ont été identifiées et confinées pour un suivi médical.



Dans ce même cadre et pour des raisons de sécurité sanitaire, l'Hôtel Ledger Plazza est mis en quarantaine à compter de ce jour, en vue de désinfection et de confinement de tous les clients et personnel qui s'y trouvent.



Le Gouvernemen tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors de danger ces patients et circonscrire la pandémie.



Il en appelle au respect strict de toutes les mesures prises et demande à la population de garder son calme et d'observer les mesures édictées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.



Le Tchad compte désormais trois cas.