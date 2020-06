Coronavirus : Les nouvelles données montrent l’impact du COVID-19 sur le tourisme, à mesure que l’omt appelle à une relance responsable du secteur

À mesure que le tourisme reprend lentement dans un nombre croissant de pays, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a publié des données mises à jour mesurant l’impact du COVID-19 sur le secteur. L’OMT souligne l’importance de la responsabilité, la sûreté et la sécurité, à mesure que les restrictions sur les voyages sont levées. L’Organisation réitère également le besoin d’un engagement crédible pour soutenir le tourisme comme pilier économique.

Après quelques mois de perturbation sans précèdent, le Baromètre OMT du tourisme mondial montre que le secteur est en train de reprendre dans certains lieux, notamment dans les destinations de l’hémisphère Nord. En même temps, les restrictions de voyage sont encore en place dans la plupart des destinations mondiales, et le tourisme demeure un des secteurs les plus touchés.

Dans ce contexte, l’OMT réitère son appel aux gouvernements et organisations internationales afin de soutenir le tourisme, une bouée de sauvetage pour des millions de personnes et un pivot des économies.

Relancer le tourisme de manière responsable est une priorité

La levée progressive des restrictions dans certains pays, conjointement avec les couloirs de voyage, la reprise de certains vols internationaux et le renforcement des protocoles de sécurité et d’hygiène, sont parmi les mesures introduites par les gouvernements pour relancer le tourisme.

Le Secrétaire général de l’OMT Zurab Pololikashvili a dit : ‘La chute soudaine et massive du nombre de touristes menace les emplois et les économies. Il est donc essentiel que la reprise du tourisme devienne une priorité et qu’elle se gère de manière responsable, tout en protégeant les plus vulnérables et avec la santé et la sécurité comme premier souci du secteur. Pendant que la relance se produit partout, l’OMT appelle à nouveau au fort soutien pour le secteur afin de protéger les emplois et les entreprises. Nous saluons les démarches entreprises par l’Union européenne et les pays individuels, y compris la France et l’Espagne, pour soutenir le tourisme économiquement et établir la base pour la récupération’.

Alors que le mois d’avril était censé être un des mois avec le plus d’activité de l’année grâce aux vacances de Pâques, l’introduction quasi universelle de restrictions de voyage a conduit à une chute de 97 % des arrivées de touristes internationaux. Ceci suit une baisse de 55 % en mars. Entre janvier et avril 2020, les arrivées de touristes internationaux ont baissé de 44 %, ce qui s’est traduit dans une réduction de quelque US$195 milliards des recettes de touristes internationaux.