Coronavirus - Madagascar : BANI Ivato - Réception des nouveaux équipements sanitaires contre le COVID-19

Les concentrateurs d'oxygène importés par l'État Malagasy pour renforcer la lutte contre la pandémie du coronavirus sont arrivés ce 09 août 2020 à l'Aéroport de la BANI Ivato. 563 cartons contenant des concentrateurs d'oxygène et des lunettes nasales à oxygène ont été réceptionnés. Le Président de la République Andry Rajoelina a fait le déplacement à Ivato ce dimanche matin, pour assister à l'arrivée de cette première livraison. "Nous avons fait venir spécialement ces équipements pour renforcer notre stratégie de riposte contre le coronavirus et réduire le nombre de décès liés au COVID-19 ", a déclaré le Président Andry Rajoelina. Ces équipements seront immédiatement répartis dans les hôpitaux et centres de santé de base qui prennent en charge les malades du coronavirus dans toutes les régions de la Grande île.