Coronavirus - Mali : L'Union européenne (UE) et le Gouvernement du Danemark ont financé l’envoi de 7,5 tonnes de fournitures médicales essentielles pour l'UNICEF au Mali

L'Union européenne (UE) et le Gouvernement du Danemark ont financé l’envoi de 7,5 tonnes de fournitures médicales essentielles pour l'UNICEF, livrées samedi à Bamako, au Mali, par avion.

Ces fournitures médicales permettront à l’UNICEF de maintenir son assistance humanitaire aux enfants et familles au Mali, ainsi qu’au Gouvernement du Mali, pour prévenir et combattre la pandémie de COVID-19 en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Système des Nations Unies.

C’est le premier vol à atterrir au Mali pour soutenir les efforts humanitaires coordonnés pour répondre à la pandémie.

Des équipements supplémentaires devraient être livrées au Mali dans les prochains jours.

« En ces temps difficiles, l'Union Européenne maintient sa solidarité internationale et en particulier son assistance humanitaire aux populations vulnérables grâce à notre partenaire l'UNICEF, qui achemine des équipements médicaux vitaux au Mali », a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič.

« Nous sommes reconnaissants du généreux soutien de l'Union européenne et du gouvernement du Danemark, qui nous aident à porter assistance aux enfants du Mali avec des fournitures essentielles malgré des perturbations sans précédent de la chaîne d'approvisionnement à travers le monde », a déclaré Etleva Kadilli, Directrice de la Division des approvisionnements de l'UNICEF. « En ces temps incertains, l'UNICEF et ses partenaires démontrent l'importance de travailler ensemble pour la santé et le bien-être de chaque enfant.»

Le vol a transporté des fournitures essentielles, du matériel de lutte contre la malnutrition, des suppléments pour les femmes enceintes et allaitantes et des médicaments essentiels pour les enfants, des dons des gouvernements suédois et allemand.

Avec tout le Système des Nations Unies, l'UNICEF appuie le Gouvernement du Mali à répondre à la pandémie grâce à:

La promotion du lavage des mains, et de l'éloignement social;

La formation des agents de santé à la détection des cas et à la recherche des contacts;

Le renforcement de l'hygiène aux frontières, dans les centres de santé et dans des lieux de rassemblements;

La fourniture de tentes et équipements essentiels pour soutenir les centres de soins COVID-19.

Le vol vers Bamako a été cofinancé à 75% par le Mécanisme européen de protection civile de l’Union Européenne, activé par le gouvernement du Danemark pour l'assistance consulaire au rapatriement du Danemark et d'autres citoyens de l'UE du Mali.

