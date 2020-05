Coronavirus - Mali : Lutte contre le COVID-19 : la MINUSMA apporte un appui aux forces maliennes

A Gao, la MINUSMA à travers sa section RSS-DDR a officiellement remis, le 21 mai dernier, des produits hygiéniques et sanitaires, aux sept communautés bénéficiaires des projets pour la réduction de la violence communautaire dans la région, ainsi qu’au bureau du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC). Une action de la MINUSMA en faveur de la riposte au Covid-19. Elle est possible grâce à l’un de ses projets de réduction de la violence communautaire (RVC).

Estimée à près de 80 millions de francs CFA, la mise en œuvre dudit projet s’étend également sur les régions de Mopti, Tombouctou, Kidal et Ménaka. À Gao, il concerne le MOC et plus précisément la coordination, le bureau régional, le camp, les éléments de l’unité de l’armée reconstituée.

Pour Mme Ndeye Yandé Kane, Cheffe de bureau par intérim de la MINUSMA à Gao, « il est important pour nous de réaffirmer notre gratitude à l’endroit du gouvernement malien pour son engagement et sa volonté de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie ».

Prenant la parole au nom de la délégation et de l’Armée malienne, le Colonel Brehima Coulibaly, Comtheatre Adjoint, a remercié la MINUSMA pour ses efforts en faveur de la paix au Mali et son soutien dans la lutte contre le coronavirus « je souhaite que cette collaboration avec la MINUSMA se poursuive dans l’avenir ».

