Coronavirus - Mali : Lutte contre le Coronavirus au Mali - L’ONU fait un important don d’équipements aux régions de Tombouctou et Taoudéni

La MINUSMA a procédé à Tombouctou, le 20 juin dernier, à la remise de quatre tonnes d’équipements et matériels médicaux aux autorités administratives et sanitaires de Tombouctou et Taoudéni. Ce lot est une partie des 27 tonnes de matériels offertes par l’ONU à la République du Mali, dans le cadre du protocole d’accord signé le 6 avril dernier, pour lutter contre la COVID19. Arrivé le 17 juin dernier à Bamako, ce lot a aussitôt été acheminé à Tombouctou par la MINUSMA, comme cela sera le cas dans d'autres régions du pays.

Le matériel remis est composé de kits de protection du personnel médical (combinaisons, gants, bottes et masques), de kits d'hygiène et de désinfection (pulvérisateurs, produits divers) pour un coût total de 272 millions de francs CFA.

L’objectif de cet important appui, premier d’une série d’actions que la mission onusienne entend poursuivre au profit des régions du Nord et du Centre du pays, est de soutenir les efforts déployés par les services de santé pour lutter contre la pandémie. Un soutien indispensable à la riposte contre la COVID19 compte tenu des limites des structures sanitaires, alors que la maladie s’étend aux zones où elles sont absentes.

La cérémonie de remise s’est déroulée sur le tarmac de l’aéroport de Tombouctou, en présence du président de l’Autorité intérimaire de Tombouctou, des chefs de services du développement social, de la santé, du conseiller aux affaires juridiques du gouverneur de Tombouctou ainsi que du personnel de la MINUSMA.

Pour Boubacar Ould Hamadi, le président de l’Autorité intérimaire de Tombouctou, « cet appui traduit d’une manière éloquente l’engagement de la MINUSMA à accompagner les deux régions dans leur volonté de vaincre la pandémie, de réaliser la paix et le développement ». Salih Ag Hamada Lamine, le conseiller aux Affaires juridiques du Gouverneur de Tombouctou, a quant à lui exprimé la satisfaction et les remerciements des bénéficiaires : « Au-delà de l’immense appui multiforme que la MINUSMA fait à nos deux régions, cette aide est particulièrement appréciée au regard de l’ampleur de la COVID-19. Tombouctou a franchi la barre des 400 cas positifs. Nous avons là le matériel dont nos services de santé ont besoin ».

Auparavant, le chef de bureau par intérim de la MINUSMA a réaffirmé l’engagement de la Mission à poursuivre les actions en faveur du retour de la paix et du mieux-être des populations. « La MINUSMA accompagne toutes les initiatives de réponse à cette crise sanitaire majeure depuis son début. Nous sommes mobilisés aux cotes des autorités maliennes afin d’apporter la réponse adéquate à cette crise, » a rappelé Sami Cherif.

À Tombouctou, la Mission des Nations Unies s’est associée à la mise en place des cordons sanitaires, notamment à l’aéroport, afin d’accentuer la surveillance épidémiologique. Elle a aussi apporté son concours à la décontamination des lieux publics comme les marchés, les lieux de culte et les écoles.