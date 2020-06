Coronavirus – Mali : Lutte contre le Coronavirus au Mali – L’ONU fait un important don d’équipements aux régions de Tombouctou et Taoudéni

La MINUSMA a procédé à Tombouctou, le 20 juin dernier, à la remise de quatre tonnes d’équipements et matériels médicaux aux autorités administratives et sanitaires de Tombouctou et Taoudéni. Ce lot est une partie des 27 tonnes de matériels offertes par l’ONU à la République du Mali, dans le cadre du protocole d’accord signé le […]

La MINUSMA a procédé à Tombouctou, le 20 juin dernier, à la remise de quatre tonnes d’équipements et matériels médicaux aux autorités administratives et sanita...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...