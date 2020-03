Coronavirus Moçambique: A nível global até ao dia 27 de Março de 2020 foi registado um cumulativo de 509 164 casos confirmados

No contexto do reforço das medidas de resposta ao COVID -19 anunciadas por Sua Excelência o Presidente da República, notamos com satisfação o engajamento de diferentes segmentos da sociedade moçambicana na implementação de acções visando a prevenção da doença em Moçambique. Queremos, pois, encorajar cada cidadão, as famílias bem como as instituições públicas e privadas […]

