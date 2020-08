Coronavirus – Moçambique : Dos 1,733 casos activos de COVID19 em Moçambique

Dos 1,733 casos activos de COVID19, em Moçambique 733 são da cidade de Maputo e 313 foram registados na província de Maputo, sendo que do total dos 54 casos registados nas últimas 24 horas 32 são da cidade de Maputo e 10 da província de Maputo. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-mocambique–dos-1733-casos-activos-de-covid19-em-mocambique?lang=pt

