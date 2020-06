Coronavirus – Moçambique: Mais um óbito e 29 positivos nas últimas 24horas

Subiu de 609 para 638 o número de pessoas infectadas pelo novo Coronavirus em Moçambique de acordo com a atualização diária do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, o país registou 29 novos casos, dos quais, 2 em Cabo Delgado, 14 na cidade de Nampula, 1 na província do Niassa, 3 na província de […]

