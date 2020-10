Coronavirus – Moçambique : Ministério da Saúde (MISAU) reporta mais um óbito, 189 novas infecçõe s e oito recuperados nas últimas 24h

A informação consta do comunicado emitido na tarde de hoje, 23 de Outubro, no qual é ainda detalhado que o referido óbito, declarado no dia 22, quinta-feira, é um menor de nacionalidade moçambicana com menos de um ano de vida. O mesmo evoluiu para óbito após agravamento do estado clínico, durante o período de internamento […]

A informação consta do comunicado emitido na tarde de hoje, 23 de Outubro, no qual é ainda detalhado que o referido óbito, declarado no dia 22, quinta-feira, é um m...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...