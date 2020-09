Coronavirus - Niger : Niamey - Célébration de la 18ème Journée Africaine de la Médecine Traditionnelle « Deux décennies de médecine traditionnelle africaine (2001-2020) - les progrès réalisés dans les pays »

La 18ème journée Africaine de la Médecine Traditionnelle vient d’être célébrée à Niamey à travers l’organisation de plusieurs activités, notamment la cérémonie ayant les autorités, les partenaires et les tradipraticiens au Stade Général Seyni Kountché de Niamey, la visite de terrain pour les pratiques avec les étudiants et l’exposition des produits de médecine traditionnelle qui durera toute la semaine.

Sous le thème de « Deux décennies de médecine traditionnelle africaine (2001-2020) : les progrès réalisés dans les pays », cette journée a été l’occasion de rappeler le niveau du Niger dans ce domaine important auquel une grande majorité de la population fait recours régulièrement.

Pendant la cérémonie officielle en présence du Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Santé, la Représentante de l’OMS au Niger, Dr Anya Blanche, a rappelé que Ce thème revient sur les progrès accomplis au cours des 20 dernières années pour donner plus d’importance à la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux. Pendant la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19), « la médecine traditionnelle africaine a été sous le feu des projecteurs, avec les débats intenses qui ont entouré l’utilisation du COVID-Organics. Ce qui a amené l’OMS et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique) a apporté leur contribution en élaborant un protocole principal devant régir les essais cliniques des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle utilisés pour le traitement de la COVID-19. » a ajouté Dr Anya.

Quant au Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Santé, M. Bawan Allah Goubekoy, il a situé l’importance de la médecine traditionnelle au Niger et les progrès accomplis ces vingt dernières années avec entre autres la création d’une Direction Nationale en charge de la question et le renforcement de la collaboration avec l’association des tradipraticiens du Niger. « Cette journée est une occasion pour rappeler l’importance de la médecine traditionnelle à laquelle environ 60% de la population fait encore recours, et d’encourager les tradipraticiens, les chercheurs et tout le personnel de santé de notre pays à collaborer en vue de contribuer efficacement à la promotion et à la valorisation de cette médecine pour contribuer à l’atteinte des objectifs poursuivis par le Ministère dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de santé. » a noté Mr Bawan Allah.

Au préalable, le Président des associations des tradipraticiens, du Niger, a pris la parole pour remercier le Ministère de la Santé Publique et l’OMS pour l’appui dont il bénéficie dans le cadre de l’accomplissement de leur travail. Il a aussi souligné l’importance pour les tradipraticiens, de collaborer avec le MSP et les prestataires de la médecine conventionnelle.

Au cours de cette cérémonie, il y a eu la projection d’un film documentaire relatif à une sortie sur le terrain (dans un jardin botanique) pour la démonstration aux tradipraticiens des bonnes pratiques de collecte des matières premières (feuilles, écorces, racines…) utilisées dans la médecine traditionnelle. En outre, le Ministère de la Santé Publique a distingué à titre posthume le Dr John Wright, Mme Talbo, M. Mamane Amadou Dicko et M. Damouré Zika pour leur engagement pour la promotion et la valorisation de la médecine traditionnelle au Niger. Il a été décerné à chacun d’entre eux un témoignage officiel de satisfaction.

La cérémonie officielle a pris fin par la visite des stands des associations des tradipraticiens du Niger ont exposés leurs produits.

Il faut noter enfin que la célébration de cette 18ème Journée se poursuivra par une exposition nationale des produits de la médecine traditionnelle par les tradi-praticiens à la grande Mosquée de Niamey du 2 au 6 Septembre 2020.