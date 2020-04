Coronavirus - République Centrafricaine : Le Ministère de la Santé et de la Population annonce la confirmation d'un nouveau cas de COVID-19 sur le territoire centrafricain

Le Ministère de la Santé et de la Population annonce la confirmation d'un nouveau cas de COVID-19 sur le territoire centrafricain. Il s'agit d'un sujet de nationalité Centrafricaine. âgé de 26 ans. de sexe masculin qui réside à Bangui.

La confirmation a été faite le 22 avril 2020 par l'Institut Pasteur de Bangui. laboratoire de référence de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Ministère de la Santé et de la Population remercie le patient pour leur coopération et compte sur lui pour l'identification des contacts. Les dispositions sont prises pour le traitement du patient ainsi que la recherche et le suivi des contacts. Le Ministère de la Santé et de la Population réitère son appel au calme, à la solidarité et à la coopération.