Coronavirus – République Démocaratique du Congo : Mise à jour COVID-19 (27 octobre 2020)

Données rapportées jusqu’au mardi 27 octobre 2020. La RDC a enregistré 20 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, COVID-19 dont 16 dans la ville-province de Kinshasa, 2 dans le Province du Haut-Katanga, 1 au Bas-Uélé et 1 dans la Tshopo. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-republique-democaratique-du-congo–mise-a-jour-covid19-27-octobre-2020?lang=fr

