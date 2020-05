Coronavirus - République centrafricaine : La MINUSCA remet du materiel de protection contre la covid-19 aux medias centrafricains

La MINUSCA a remis vendredi des kits d’hygiène, masques et postes récepteurs radio à cinquante-trois organes de presse centrafricains, lors d’une cérémonie, à son quartier général à Bangui, présidée par la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine, Denise Brown, et le Directeur de la Division de la Communication stratégique et de l’Information publique de la MINUSCA, Charles Bambara.

Dans une courte intervention, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général a souhaité que les matériels remis aident les journalistes à faire leur travail en tenant compte des mesures édictées par le Gouvernement centrafricain pour combattre la propagation de la pandémie du coronavirus. Elle s’est réjouie de constater que tous les jours les medias centrafricains diffusent des informations importantes en rapport avec la pandémie du coronavirus. « Je voudrais vraiment vous remercier pour le bon travail que vous êtes en train de faire. Tous les jours sans exception, les medias centrafricains parlent du Covid-19. Vous avez mis en place les plateformes nécessaires pour que les informations en rapport avec la COVID-19 passent. Vous êtes en train de sauver des vies », a-t ’elle dit.

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Denise Brown, a toutefois rappelé que tout n’est pas totalement rose en matière de couverture médiatique dans le contexte de la Covid-19. Elle a rappelé aux professionnels des medias que la Charte de bonne conduite sur la couverture médiatique dans le contexte de la Covid-19 et des autres crises de sante publique en RCA, paraphée le 8 avril 2020 par 52 organes de presse et organisations professionnelles des medias, contient à la fois des droits et des devoirs des signataires. Ainsi, elle leur a demandé d’éviter la stigmatisation, de respecter les droits et la dignité de la personne. « Le virus s’attaque à tout le monde sans distinction. La religion ne peut pas nous protéger, notre régime alimentaire, non plus. Ce qui protège, ce sont les mains propres, l’espacement social et les barrières comme les masques », a-t’elle rappelé.

Evoquant la campagne « Vérifié », lancée dernièrement par les Nations Unies pour lutter contre le fléau de la désinformation liée à la COVID-19, en élargissant le volume et la portée des informations fiables et précises sur la maladie, Denise Brown, a invité les professionnels des medias centrafricains à méditer sur la déclaration du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors du lancement de cette initiative : « Nous ne pouvons pas céder nos espaces virtuels à ceux qui fabriquent des mensonges, de la peur et de la haine ».

Le Directeur de la Division de la Communication stratégique et de l’Information publique de la MINUSCA, Charles Bambara, a, quant à lui, indiqué que cette remise de matériels constitue une contribution de la MINUSCA à la mise en œuvre de la Charte de bonne conduite sur la couverture médiatique en rapport avec la Covid-19, notamment en ses articles 7, sur « l’appui à la presse et aux médias » et 8, sur les « mesures de prévention et de protection ».

« Cette remise de matériels est un premier geste et d’autres soutiens vont bientôt suivre pour vous accompagner dans votre noble travail d’informer. Des synergies avec les radios et journaux sont prévues dans les prochains jours. C’est grâce à votre travail au quotidien que l’information est entendue et comprise par la population. C’est pour cela que nous allons nous mobiliser pour vous accompagner dans cette œuvre stratégique importante que vous menez sur le terrain. Et, nous voulons nous assurer que l’information qui passe est la bonne, qu’elle n’est pas manipulée parce qu’il en va de la vie de tout le monde », a-t’il précisé.

Au niveau des bénéficiaires, c’est la satisfaction totale. A l’unanimité, les responsables des organes de presse saluent ce don de la MINUSCA. « Cette remise de kits vient à point nommé donner la force et le courage aux journalistes de continuer d’informer la population centrafricaine sur la Covid-19. Ce matériel va assurer notre protection et nous permettre de continuer à donner l’information à la population », confie Ouapure Zézé Georges, Directeur des publications du journal Le Tambourin.