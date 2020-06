Coronavirus – République démocratique du Congo : Déplacement de M. Jean-Yves Le Drian

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, effectue les 8 et 9 juin une visite en République démocratique du Congo (RDC), avec le commissaire européen à la gestion des crises, M. Janez Lenarcic, et le ministre des affaires étrangères et de la défense belge, M. Philippe Goffin. Ce déplacement conjoint s’inscrit […]

