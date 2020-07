Coronavirus – Sierra Leone: COVID-19 Status Update (17th July 2020)

Cumulative confirmed positive cases: 1,688 Total number of deaths: 65 Active new cases: 10 Active cases at Isolation Centres: 404 Cumulative recoveries: 1,219 Number currently in quarantine: 867 Number discharged from quarantine: 8,782 Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-sierra-leone-covid19-status-update-17th-july-2020?lang=en

