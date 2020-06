Coronavirus: Tchad Annexe au Plan de réponse humanitaire (HRP) 2020

REVISION DU HRP 2020 I. Contexte et justification de la révision Depuis que le COVID-19 a été confirmé au Tchad le 19 mars et les premiers cas de transmissions communautaires, les autorités tchadiennes ont pris des mesures de prévention et de réponse qui ont des conséquences sur le contexte et la nature des opérations humanitaires. […]

