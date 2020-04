Coronavirus – Tchad : Communique N°12 du Gouvernement

Conformément à son engagement de tenir informer l'opinion nationale et internationale de l'évolution de la situation épidémiologique au Tchad dans le cadre de COVID-19, le Ministère de la Santé Publique informe ce jour 11 avril 2020, de la notification de 7 nouveaux cas de COV1D-19.

Parmi ces nouveaux cas, 4 sont des contacts du 1 le cas détecté à Abéché, 2 cas sont les contacts d'un patient rentré du Cameroun et le dernier est un étudiant rentré clandestinement du Cameroun.

Les 7 patients sont tous admis à l'hôpital Provincial de Farcha pour une prise en charge effective. Notons qu'à ce jour le nombre total des cas enregistrés dans notre pays est de 18 cas dont 2 guéris.

Le Gouvernement de la République du Tchad rappelle une fois de plus à la population que la pandémie existe belle et bien au Tchad et qu'elle doit par conséquent respecter scrupuleusement les mesures édictées par le Gouvernement.