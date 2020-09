Coronavirus – Togo : Chiffres mis à jour le 27 septembre 2020 à 20:57

11 nouveaux patients guéris et 7 nouveaux cas confirmés sur les 685 personnes testées ce jour. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-togo–chiffres-mis-a-jour-le-27-septembre-2020-a-2057?lang=fr

11 nouveaux patients guéris et 7 nouveaux cas confirmés sur les 685 personnes testées ce jour. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-togo&...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...