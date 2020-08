Coronavirus - Togo : Communiqué N°17 de l’ambassade de France

Depuis le communiqué du 9 juillet, la situation sanitaire au Togo liée à la pandémie de Covid-19 a évolué. Au total, selon les autorités togolaises, à ce jour, 927 cas ont été testés positifs dont 634 personnes guéries et 18 décès. 42 042 tests ont été pratiqués.

Liaisons aériennes

Le gouvernement togolais annonce la réouverture des frontières aériennes et la reprise des vols domestiques et internationaux à compter du samedi 1er août 2020. Cette réouverture s’accompagne de la mise en place de mesures sanitaires et de contrôle particulières.

Passagers à destination du Togo :

Tous les passagers doivent désormais s’inscrire sur le site : https://voyage.gouv.tg.

Tous les passagers, à l’exception de ceux en transit, sont soumis à un test PCR Covid-19 pratiqué au sein d’un laboratoire dédié dans l’emprise de l’aéroport. Le coût du test est de 40 000 FCFA payables lors de l’inscription sur https://voyage.gouv.tg.

Les voyageurs installent, à leur arrivée à l’aéroport de Lomé, l’application mobile « TOGO SAFE » , pour permettre aux autorités locales le suivi et la géolocalisation des personnes admises sur le territoire togolais.

, pour permettre aux autorités locales le suivi et la géolocalisation des personnes admises sur le territoire togolais. Les passagers sont ensuite tenus d’attendre le résultat du test en auto-confinement. Il est prévu de placer les cas positifs en quarantaine renforcée à domicile ou dans une structure dédiée.

Passagers au départ du Togo :

Les passagers en partance du Togo doivent s’inscrire et s’acquitter des frais à payer pour le test PCR Covid-19, qui doit être effectué 72 heures avant le départ, sur le site : https://voyage.gouv.tg.

Le résultat de ce test est délivré par SMS et par courriel dans un délai de 24 heures.

Pour connaître les vols programmés dans ce contexte, il convient de s’adresser aux compagnies aériennes concernées.

Mesures prises par les autorités togolaises

L’Etat d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 août. Parmi les mesures toujours en vigueur, le port du masque de protection en public est obligatoire et la fréquentation des plages du littoral togolais est soumise à restrictions.

Fonctionnement de l’ambassade

Les activités de l’ambassade et l’accueil du public ont repris de manière normale, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

L’ambassade reste joignable par courriel à l’adresse contact.lome-amba@diplomatie.gouv.fr et continue de diffuser des informations sur les réseaux sociaux, Facebook (@ambafrance.togo) et Twitter (@FranceauTogo).

Bilan de la cellule de crise de l’ambassade

Depuis sa mise en place le 16 mars, la cellule de crise de l’ambassade a assuré le suivi de plus de 1500 personnes : des Français, de passage ou résidents, des ressortissants de l’Union européenne mais aussi des Togolais détenteurs d’un titre de séjour.

Elle a accompagné le retour en France de plus de 1226 d’entre elles sur 8 vols commerciaux spéciaux d’Air France. Le dernier vol, le 29 juillet, a permis le retour à Paris de 156 personnes dont 11 ressortissants d’autres pays européens que la France.

L’ambassade de France a également, sur les 8 vols, facilité le retour de plus de 175 citoyens et résidents d’autres pays de l’Union européenne.

Ecole et lycée français

La période des vacances scolaires a commencé le vendredi 4 juillet. Les équipes de direction et enseignantes du lycée français de Lomé sont à l’écoute des recommandations des autorités togolaises dans la préparation de la rentrée scolaire de septembre 2020.

Institut français

Les activités de l’institut français du Togo sont adaptées de la façon suivante :

Cours et examens : Les cours (de préparation / particuliers) et les certifications (TCF/TEF) ont repris dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Nouveau calendrier des examens juillet-août 2020 en ligne à consulter ici. Les inscriptions aux cours et aux examens sont entièrement effectuées à distance avec conseil à l’inscription par courriel à etudes@institutfrancais-togo.com et campusfrance-adj@institutfrancais-togo.com.

Campus France : La procédure Campus France se poursuit normalement à ce stade et la rentrée de septembre est pour l’instant maintenue aux dates prévues. Conformément à l’ouverture des frontières extérieures Schengen, les étudiants internationaux sont autorisés quel que soit leur pays d’origine, à venir en France et les modalités de leur accueil seront facilitées. Leurs demandes de visas et de titres de séjour seront traitées en priorité. La délivrance éventuelle d’un visa ne garantit pas la possibilité d’entrée immédiate sur le territoire, qui reste déterminée par les restrictions applicables aux frontières.

La médiathèque : Elle est fermée jusqu’au 1er septembre.

Les événements culturels : Toutes les activités culturelles sont suspendues et reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.

Le restaurant : Un nouveau restaurant a ouvert dans l’enceinte de l’institut français du Togo depuis le 6 juillet. La « Cantine Antovi » est accessible à tous de 08h00 à 19h00.

Mesures de confinement et de traitement

Les mesures décrites dans le communiqué n°10 restent en vigueur à savoir : confinement des personnes suspectes à domicile ou à l’hôtel Lébéné selon les cas, confinement des personnes positives asymptomatiques à l’hôtel Eda-Oba et hospitalisation des personnes positives présentant des symptômes au CHR-Lomé-commune.

A la date d’aujourd’hui, 9 Français positifs confinés sont sortis guéris. Tous ont fait l’objet d’un suivi quotidien par le médecin conseil de l’ambassade.

Mesures de prévention et de protection

Les recommandations de prévention (se laver fréquemment les mains au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, éviter les poignées de mains, les accolades et les embrassades) restent valables.

Il est rappelé à nos compatriotes que le port du masque de protection est obligatoire lorsqu’ils se déplacent en dehors de leur domicile.