Coronavirus - Tunisie : feu vert du Conseil à une enveloppe de 3 milliards d'euros pour soutenir des pays voisins

Les ambassadeurs auprès de l'UE ont approuvé aujourd'hui une proposition de la Commission visant à fournir jusqu'à 3 milliards d'euros d'assistance macrofinancière à dix partenaires de l'élargissement et du voisinage afin de les aider à faire face aux retombées économiques de la pandémie de COVID-19.

"Les pays de l'élargissement et les pays du voisinage sont nos partenaires les plus proches. Aujourd'hui plus que jamais, il est absolument essentiel de faire preuve d'unité et de solidarité pour faire face aux conséquences économiques et sociales de cette crise mondiale." Zdravko Marić, ministre croate des finances

L'aide financière sera accordée sous la forme de prêts à des conditions très favorables et répartie comme suit:

Albanie: 180 millions d'euros

Bosnie-Herzégovine: 250 millions d'euros

Géorgie: 150 millions d'euros

Jordanie: 200 millions d'euros

Kosovo: 100 millions d'euros

Moldavie: 100 millions d'euros

Monténégro: 60 millions d'euros

Macédoine du Nord: 160 millions d'euros

Tunisie: 600 millions d'euros

Ukraine: 1 200 millions d'euros.

L'assistance de l'UE aidera ces pays à couvrir leurs besoins de financement immédiats, qui ont augmenté en raison de la pandémie de COVID-19. S'ajoutant à l'aide du Fonds monétaire international, ces enveloppes financières contribueront à renforcer la stabilité macroéconomique et à dégager une marge de manœuvre permettant d'allouer des ressources en vue de protéger les citoyens et d'atténuer les effets socio-économiques néfastes de la pandémie de coronavirus.

Les fonds seront disponibles pour une période de douze mois et versés en deux tranches. Les prêts auront une durée moyenne maximale de 15 ans. L'assistance sera subordonnée à un protocole d'accord qui sera conclu entre chacun des pays partenaires et la Commission.

Le texte devra être adopté par le Parlement européen et le Conseil avant de pouvoir entrer en vigueur.