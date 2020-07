Coronavirus – Zambia: COVID-19 Daily Status Update (28th July 2020)

450 new confirmed cases; 2 deaths; 380 recoveries New cases reported from: 366 Lusaka, 31 Kitwe, 17 Choma, 13 Chingola, 13 Ndola, 6 Chililabombwe, 2 Mansa, 1 Mazabuka, 1 Solwezi Deaths reported from: 2 Lusaka (Community deaths) Recoveries reported from: 260 Lusaka, 76 Southern, 39 Central, 4 Luapula, 1 Western Tests in the last 24 […]

450 new confirmed cases; 2 deaths; 380 recoveries New cases reported from: 366 Lusaka, 31 Kitwe, 17 Choma, 13 Chingola, 13 Ndola, 6 Chililabombwe, 2 Mansa,...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...