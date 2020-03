Coronavirus : deux cas guéris au Cameroun

Le ministère camerounais de la Santé publique a annoncé jeudi qu'au terme de 14 jours de traitement, les deux premiers cas atteints du COVID-19 au Cameroun et testés à nouveau, sont déclarés négatifs.



Ces derniers ont quitté leur lieu d'isolement ce jeudi 19 mars 2020 pour regagner leur domicile où ils resteront en observation pendant quelques jours, précise Dr. Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique.



Le ministre invite la population à redoubler de vigilance et à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène, ainsi que l'ensemble des mesures édictées par le Gouvernement afin d'éradiquer le plus rapidement le COVID-19.