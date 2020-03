Coronavirus : le Cameroun annonce 10 cas confirmés

Le ministre camerounais de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, a annoncé mardi "l'enregistrement de cinq cas supplémentaires à Yaoundé", de personnes infectées par le coronavirus.



Cette annonce porte le nombre de cas à 10 personnes au Cameroun, selon le ministre.



"Chacun de nous peut arrêter la circulation de ce virus en prenant des mesures de distanciation prescrites", a indiqué le ministre.



Ce matin, le Premier ministre camerounais a présidé une réunion de crise pour présenter le plan de riposte contre le coronavirus.



Des consultations ont lieu ce mardi avec les ordres professionnels et associations savantes sur la question de la lutte contre le coronavirus, pour solliciter leur implication effective dans la gestion de cette pandémie, souligne Dr. Manaouda Malachie.



Lundi, le ministre de la Santé publique a réuni une quinzaine de cliniciens (infectueulogues, virologues, preumologues, etc) pour échanger sur la question de la prise en charge du coronavirus et les perspectives.