Coronavirus : le Tchad chiffre son plan de contingence à 15 milliards FCFA

La cellule de veille face à la pandémie de coronavirus a annoncé lundi que son plan de contingence se chiffre à plus de 15 milliards de Francs CFA.



L'objectif pour le Gouvernement est d'affiner la stratégie de prévention et de lutte contre cette pandémie, au cas où elle parvient à s’infiltrer au Tchad.



Le plan de contingence repose essentiellement sur la communication et la sensibilisation, afin de réduire le risque d’importation et de propagation du coronavirus au Tchad.



"Aucun cas de coronavirus n’a été enregistré au Tchad mais comme toujours, le Tchad est solidaire des pays touchés", a indiqué le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, lors d'une nouvelle réunion de la cellule de veille ce lundi.



Le plan de contingence a "besoin de la solidarité agissante des partenaires techniques et financiers", souligne la Présidence.



Le ministre de la sante publique Pr. Mahamoud Youssouf Khayal évoque deux scénarios : l’un optimiste et l’autre pessimiste selon que le Tchad reste indemne ou que la maladie parvienne à s'infiltrer en dépit des mesures.



La cellule de veille est a pied d’œuvre sur toute l’étendu du territoire. Elle appelle la population à ne pas céder à la panique, tout en lui conseillant d’observer les règles d’hygiène au quotidien.