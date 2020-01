Coronavirus : le Tchad prend des mesures de prévention

Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, a annoncé lundi des mesures de prévention face à la propagation de l’épidémie de Coronavirus, notamment en République populaire de Chine.



Il a évoqué un dispositif comprenant le port de masques et de gants de tout le personnel travaillant à l'aéroport à l'arrivée d'un vol d'avion en provenance des pays affectés, et la prise des températures frontales systématiques de tous les passagers.



Le ministre a également insisté sur la désinfection des mains de tous les passagers concernés, la mise en quarantaine de tous les passagers suspects dans un hôpital de la place, et le casernement pendant 14 jours des personnes en provenance des foyers de l'épidémie en Chine.



L'aéroport international Hassan Djamous devra être désinfecté une fois dans la semaine.