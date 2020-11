Corruption : "Il faut que les tchadiens deviennent propres", Idriss Deby

Le chef de l'État a appelé mardi la population du Hadjer Lamis à lutter contre la corruption, la mauvaise gestion et la fraude, au cours d'une rencontre à Massakory avec l'administration et les représentants des différentes couches de la société.



Idriss Déby a dénoncé des gangrènes qui tuent l’économie et retardent le développement du pays, invitant ses compatriotes à arrêter le détournement des deniers publics. « Il faut que les tchadiens deviennent propres », a-t-il déclaré.



Concernant la protection de l'environnement, le président a averti que "couper un arbre et tuer un animal sauvage est un crime".



Par ailleurs, le chef de l'État a instruit séance tenante la gouverneure de Hadjer Lamis de démanteler la barrière de Djermaya. « À partir de Massakory, j’interdis la présence des barrières à l’intérieur du territoire national. Les tchadiens doivent circuler librement sans être inquiétés. Ces barrières profitent-elles à qui ? », a-t-il dit.