Côte d’Ivoire : 1773 PME accompagnées pour un financement de 54,8 milliards de FCFA par la SGPME

Établissement financier à caractère bancaire créé par l'Etat ivoirien en 2022, la Société de Garantie des crédits aux PME ivoiriennes (SGPME), a, à ce jour, accompagné 1773 PME, pour une ligne de financements de 54,8 milliards FCFA, a affirmé la directrice générale de cette structure, Joëlle Kouassi.



Elle était l'invitée de la tribune d’échanges hebdomadaire Tout Savoir Sur du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), le mardi 17 juin 2025, à Abidjan-Plateau.Cette conférence de presse était retransmise en direct sur les plateformes digitales du gouvernement et en présence des journalistes.



À cette occasion, Joëlle Kouassi a rappelé que pour bénéficier de ligne de financements, les PME doivent être formalisées, et la SGPME se porte garant auprès des banques partenaires telles que la Banque nationale d'Investissement (BNI), Bank Of Africa (BOA) et les microfinances. Elle intervenait sur le thème : "Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME)".