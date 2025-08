Côte d'Ivoire : 82 établissements d'enseignement technique accrédités pour leur qualité

La cérémonie, présidée par Moustapha Sangaré, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, a honoré les établissements ayant fait preuve d'un bon niveau de conformité aux exigences du Référentiel national d'Accréditation (RNA). Ces 82 établissements font partie d'une première cohorte de 123 évalués par la Cellule Interne d'Assurance Qualité (CIAQ).





L'Excellence comme Impératif

Moustapha Sangaré a salué l'engagement des responsables d'établissement, les qualifiant de "références" et d'"établissements vitrines" appelés à inspirer les autres. Il a rappelé que "la qualité n'est pas une option, mais un impératif" et a encouragé les récipiendaires à ne pas s'arrêter là, les niveaux 2 et 3 les attendant.





Depuis sa création en février 2023, la CIAQ a réussi à mettre en place un cadre de référence solide et à généraliser une démarche qualité, entraînant des changements profonds tels que la création de cellules qualité locales, une meilleure traçabilité des résultats d'apprentissage et un dialogue accru avec les entreprises pour adapter les formations.





Une deuxième cohorte de 260 établissements est déjà engagée dans ce processus d'amélioration continue.