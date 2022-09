Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara a reçu Adoum Younousmi, émissaire du Tchad

Le ministre d’Etat Adoum Younousmi était porteur d’un message du Président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, à son aîné, le Président Alassane Ouattara.



M. Younousmi est venu, en outre, informer le chef de l’État du déroulement du dialogue national inclusif et souverain qui se déroule actuellement à N’Djamena entre les acteurs politiques tchadiens, et solliciter ses conseils avisés et ses orientations. Il a exprimé le souhait de voir la Côte d’Ivoire accompagner le Tchad dans ce processus.



Pour terminer, le ministre d’État Adoum Younousmi a réaffirmé la détermination de son pays à œuvrer au renforcement des relations entre la Côte d’Ivoire et le Tchad.