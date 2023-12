Côte d’Ivoire – CAN 2023 : Le gouvernement compte sur les prières et les bénédictions des guides religieux pour la réussite de l'organisation

Le Chef du gouvernement effectuait une visite chez le président du Conseil supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires islamiques de Côte d'Ivoire (COSIM), Cheick Aïma Ousmane Diakité, à Akandjé-Bingerville (siège du COSIM), le président du Conseil national des guides religieux de Côte d'Ivoire, Révérend Ediémou Blin Jacob, à Vridi-Port-Bouët, l'Archevêque d’Abidjan, Éminence Cardinal Jean-Pierre Kutwa, à Cocody et le président de l’Église protestante méthodiste unie de Côte d'Ivoire, Bishop Benjamin Boni, au Plateau.



« Rien n'est possible sans se confier à Dieu. Cette CAN est la fête de la jeunesse et de tous. Nous avons demandé aux guides religieux de prier pour le Président de la République, pour la paix en Côte d'Ivoire et pour que la Côte d'Ivoire organise, non seulement la CAN, dans la paix, la joie et la fraternité, mais également remporte le trophée final », a dit Beugré Mambé selon la Primature.



Le Cardinal Kutwa a annoncé une rencontre officielle de toutes les confessions religieuses pour une prière collective en faveur de l'organisation de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024: « C'est un évènement très important et nous sommes tous prêts à apporter notre contribution pour en faire un succès », a-t-il dit.