Tchad : l’hôpital Roi Fayçal inaugure son nouveau département de maternité

Ce nouveau service a été conçu dans le but de fournir des soins de qualité aux mères et aux nouveau-nés, en s’inscrivant pleinement dans la stratégie nationale de renforcement de la santé maternelle et infantile. Il vient renforcer l’offre de soins spécialisés pour les femmes enceintes et encourage le rôle central des sages-femmes dans l’accompagnement des patientes avant, pendant et après l’accouchement.



La cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur général de l’hôpital, Dr Habib Tahir Ahmat, du représentant de l’Arabie Saoudite, M. Mahamat Abdelaziz, de M. Mahamat Khatir, président du Conseil des affaires islamiques, ainsi que de nombreux professionnels de santé et membres influents de la communauté. Tous ont salué l’importance de cette initiative pour le système de santé tchadien et pour les familles bénéficiaires.



Par cette inauguration, l’hôpital Roi Fayçal réaffirme son engagement en faveur d’une médecine humaine, accessible et centrée sur les besoins réels des patients. Il invite l’ensemble des partenaires, des acteurs du secteur de la santé et des citoyens à se joindre à cette dynamique ambitieuse pour bâtir un avenir plus équitable et plus sain pour les générations futures.