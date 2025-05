Tchad : mission de sélection des sites de cantonnement dans le cadre du processus DDR dans le Borkou

Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) au Tchad, une mission de présentation et de sélection des sites de cantonnement a été organisée dans la province du Borkou, désignée comme province pilote pour l’exécution des activités du projet pré-DDR par le Président de la République, Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



La mission a été conduite par M. Moyadine Malick Bahar, président du Comité technique de la Commission Nationale Chargée de la Mise en Œuvre du DDR (CNCMO-DDR), accompagné des représentants des mouvements politico-militaires membres de ladite commission, ainsi que des partenaires techniques, notamment les agences des Nations Unies telles que l’OIM, le PNUD et l’UNICEF, qui appuient la Commission dans la mise en œuvre du programme.



Cette deuxième mission dans la province avait pour principal objectif de présenter les critères de sélection des sites de cantonnement aux autorités provinciales, et de mener un dialogue structuré avec les acteurs locaux, notamment les autorités administratives, politiques, traditionnelles et les représentants de la société civile. L’objectif final est de retenir trois sites définitifs pour accueillir les activités du projet, en tenant compte de l'intégration harmonieuse avec les communautés hôtes.



Dans la matinée, la délégation, accompagnée du gouverneur de la province, s’est rendue sur le site de cantonnement d’Amoul, situé à 18 kilomètres de Faya, pour une visite d’évaluation sur le terrain.