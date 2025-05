TCHAD

Tchad : Signature d'un protocole d'accord majeur avec les Émirats Arabes Unis pour la construction de chemins de fer vers le Cameroun

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Mai 2025

Une importante délégation tchadienne, conduite par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Monsieur GUIBOLO FANGA MATHIEU, assurant l’intérim de la ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, a participé ce vendredi 2 mai 2025 à Abou Dabi, aux Émirats Arabes Unis, à une réunion ministérielle de haut niveau organisée par Etihad Rail, l’agence émiratie en charge des chemins de fer. Cette rencontre, qui a réuni six pays, a été le cadre de la signature d’un protocole d’entente significatif entre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) du Tchad et ETIHAD RAIL.