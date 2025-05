Tchad : Fin du litige foncier autour des polders de Kalali-Konguia dans la province du Lac

Le différend relatif à l’exploitation des terres agricoles de Kalali-Konguia appartient désormais au passé. Cette paix retrouvée est le fruit d’une médiation engagée par le général Saleh Haggar Tidjani, qui a réuni les parties concernées autour d’une table pour clarifier les zones d’ombre et parvenir à un consensus sur l’usage des parcelles disputées.



Abakar Mahamat Youssouffar, président de la commission de réconciliation du Lac, a salué la bonne volonté manifestée par les deux communautés, qui ont accepté de tourner la page du conflit pour vivre désormais en harmonie. Les représentants des deux camps ont, de leur côté, exprimé leur reconnaissance au délégué général pour cette initiative qui leur permet de reprendre sereinement leurs activités agricoles.



Dans son intervention, le général Saleh Haggar Tidjani a exhorté les populations à préserver la paix et la stabilité, conformément à la vision du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a mis en garde contre toute tentative de trouble, rappelant que le vivre-ensemble est une priorité nationale.



Le Délégué Général a également appelé les exploitants au strict respect du procès-verbal signé le 11 juillet 2024, qui fixe les termes de partage et d’exploitation des terres.



Pour mémoire, les polders de Kalali-Konguia s’étendent sur 285 hectares, répartis en 17 sections, et peuvent produire jusqu’à 1 710 sacs de maïs par an. Ce potentiel agricole fait de cette zone un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire locale.